大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が小結高安（３６＝田子ノ浦）に屈して黒星発進。高安の上手投げを残そうとした際に右太もも裏付近を痛めるアクシデントに見舞われた。豊昇龍は付け人の肩を借りながら花道を引き揚げたが、自力でＵターン。土俵に一礼し、観客から拍手が送られた。その後は車イスに乗せられて国技館内の相撲診療所へ向かった。ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた元大