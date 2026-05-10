マリナーズ戦で行われた女性ファン向けイベントの一環で登場【MLB】ホワイトソックス 6ー1 マリナーズ（日本時間10日・シカゴ）ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、本拠地でのマリナーズ戦で女性ファン向けのイベントを開催した。その一環として行われた始球式に、金髪ヘアの美女が登場。「本当に素晴らしい」「感動した」と米ファンの心を虜にした。この日は「Gameday for the Girls」と銘打たれた特別なイベントとして