ESPNが村上に打たれた選手らを特集米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数無安打2三振だった。一方で、新人ながら今季ここまでリーグトップの15本塁打。驚異的なペースで量産する大砲について、米メディアは打たれた投手、監督らに凄みを聞いた。米スポーツ専門局「ESPN」は「ホワイトソックスのムネタカ・ムラカミが、いかにして瞬く間にセ