木材に乗る猫さんの背後に、飼い主さんが静かに近づいて…？飼い主さん考案のゲームで攻防を繰り広げるふたりの姿に、笑ってしまう視聴者さんが続出しました。 注目の投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「あ～で笑うw」「この緩い雰囲気好きだなぁ～」「超おもしろかったですw」といったコメントが寄せられています。 【動画：木材に乗る猫→気づかれずに『持ち上げられるか』挑戦してみた結果…