気づけば、いつも同じ靴ばかり履いている……という人にチェックしてほしいのが【ハニーズ】のアイテム。手に取りやすい価格ながら洗練されたデザインで、40・50代の着こなしを足元からアップデートしてくれるはず。今回は、オンオフ問わず取り入れやすい「高見えシューズ」をピックアップして紹介します。 Vカットが上品なシンプルパンプス 【ハニーズ】「やわラクはっ水スクエアパンプス」\2,