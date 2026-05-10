佐藤龍之介がW杯への思いを話したFC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で東京ヴェルディと対戦。スタメン出場した日本代表MF佐藤龍之介が試合後に「もちろん選ばれたい」と北中米ワールドカップへの思いを話した。佐藤はFWマルセロ・ヒアンとコンビを組んでスタメン出場。前半41分に鋭い縦パスからDF室屋成の同点ゴールをアシストし、後半41分までプレーした。試合終了のホイッスルがなるとベンチから飛び出し