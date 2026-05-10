堀孝史監督「私に対してそういう反応があるのは結果もあり、仕方ない」三菱重工浦和レッズレディースは、WEリーグ第21節で日テレ・東京ヴェルディベレーザに1-0で勝利した。約3年半ぶりに埼玉スタジアムで開催したゲームで最多入場者数を集めたものの、ホーム最終戦後のセレモニーでは監督人事など昨季から一連の流れについて、ファン・サポーターから厳しい横断幕も出された。互いに優勝の可能性が消滅して迎えた上位対決だっ