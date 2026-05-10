モデルでタレントの益若つばさが10日にInstagramを更新。長男の誕生日を報告し、2ショットを披露した。【写真】益若つばさ、長男との笑顔あふれる2ショット益若が「息子が18歳になりました！」と投稿したのは2008年4月に誕生日した長男との2ショット。複数公開されている写真には、“HAPPY BIRTHDAY”の文字がかたどられたバルーンの前で笑顔で並ぶ様子や、益若がプレゼントを渡す姿などが収められている。投稿の中で益若は