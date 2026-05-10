８日、充電のため「来電島１号」に入る自動運転車。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島5月10日】中国山東省青島市で8日、自動運転車向け自動充電・運営システム「来電島1号」の運用が始まった。立体駐車場や充電ロボット、駐車ロボット、人工知能（AI）エージェントなどを統合したシステムで、駐車や充電、整備、仮想発電所（VPP）などの機能を無人運営で可能にする。自動運転の大規模普及に向けた汎用モデ