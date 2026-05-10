◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人が今季最多９得点で連敗を３で止め、勝率５割に復帰した。試合前まで６試合連続３得点以下だった打線は、２回２死一塁から平山の左前適時打で先制。同点の４回はダルベックが一時勝ち越しの２ランをマークした。３―４の６回は２死二、三塁から浦田の右中間２点適時三塁打で逆転。８回は吉川の適時打、９回は浦田の２点適時二塁打で得点を奪った。「８