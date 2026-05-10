裂腹魚（Ｓｈｉｚｏｔｈｏｒａｘ、コイ科）の４倍体進化について議論する研究チーム。（４月３日撮影、重慶＝新華社配信／周久淞）【新華社重慶5月10日】中国重慶市の西南大学の徐洛浩（じょ・らくこう）、劉海平（りゅう・かいへい）両教授がドイツ国立科学アカデミー・レオポルディーナ会員のアクセル・マイヤー氏と共同で行った研究が英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。研究は、脊椎動物のゲノムが全ゲノム複製（WGD）