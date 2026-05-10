◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は黒星発進となった。立ち合いで幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）の上手を取りに行ったがいなされて、後退。最後は突き出された。支度部屋では厳しい表情で「切り替えていきます」と短く答えた。春場所で８場所ぶりの２ケタ勝利に乗せた。６日に部屋へ出稽古に訪れた大栄翔（追手風）ら元関脇４人に全勝と仕上がりは良かった。２日目は小結・若隆景（荒汐）と対戦