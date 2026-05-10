８日、長江の靖江区間を航行する超大型エタン運搬船「鑫福１３７」。（ドローンから、泰興＝新華社配信／顧継紅）【新華社泰興5月10日】中国造船大手の揚子江船業集団の子会社、江蘇揚子鑫福（きんふく）造船が建造した超大型エタン運搬船「鑫福137」が8日、江蘇省泰興市の長江で試験航行を行った。同船は全長229.9メートル、型幅36.5メートルで、10万立方メートルのエタンを運搬できる。８日、タグボートにえ