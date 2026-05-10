「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。体重差１１・２５キロ。皇治が最後まで立っていられるかどうかに焦点が当たる中で、１回に破壊力に勝る