シンガー・ソングライターのJU！iE（じゅり、30）が10日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。第1子妊娠を発表した。白いワンショルダーのロングドレス姿で夫と寄り添ったマタニティーフォトを公開した。ストーリーズでは「この度、第一子を授かることになりました」と報告。「音楽を一緒に聴いて、移動して、喜怒哀楽を同じ身体で感じながら過ごしていたら、あっという間にお腹も大きくなってきました。今まで未熟で、ど