プレミアリーグ第36節マンチェスター・シティ対ブレントフォードの一戦は3-0でペップ・グアルディオラ監督率いるシティの勝利に終わった。前半からシティが攻め込む展開となり、60分好調ジェレミー・ドクのシュートで先制点をゲット。ブレントフォードもカウンターからシティゴールに攻め込む場面もあったが、マテウス・ヌネスをはじめとする守備陣の奮闘もあり、相手の攻撃を封じることに成功する。その後アーリング・ハーランド