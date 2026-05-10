6月20日まで長野県など99団体から構成され、松本空港の利用促進を目的とした啓発、宣伝事業などを実施している「信州まつもと空港利用促進協議会事務局」公式SNSアカウントが、松本空港で行われている一風変わった除草風景について紹介しています。【写真】えっ…これが「日本一標高の高い空港」驚愕の除草方法ですそれは「除草の助っ人としてヤギを放牧」するというものです。長野県松本建設事務所公園係の公式SNSアカウント