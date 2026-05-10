サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は10日、J2のアルビレックス新潟と対戦し、PK戦の末、勝ちました。ホーム3連戦最後の一戦。試合が動いたのは前半アディショナルタイム。フリーキックを獲得したツエーゲンのキッカーは大山。山本が頭で合わせて先制します。しかし、後半、試合終了間際の46分。こぼれ球に反応した新潟の藤原に決められ、1対１、土壇場で追いつかれます。勝負の行方はPK戦へ。それぞれ2人ず