◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）が、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を突き出し、鮮やかに白星スタートとした。激しい突き押し、いなしで相手を圧倒し、２度目の対戦で初勝利。「思い切って当たって、先手先手取れてよかった」と納得の表情。先場所は、大の里、豊昇龍の両横綱を相次いで、撃破し旋風を巻き起こした。８勝７敗で勝ち越し、三役をうかがえる位置に上がってきた。「勝ち越し、目