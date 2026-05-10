女優の小芝風花が１０日、脚本家・橋田壽賀子さん（２０２１年死去、享年９５）の名前を冠した第３４回橋田賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。昨年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で、花魁（おいらん）を力強く繊細に演じたことなどが評価された。小芝は「自分の中ですごく乗り越えなければいけない試練がたくさんあった」と回想。役に感情移入しすぎて、何度も涙が出たという。大役を演じきり「