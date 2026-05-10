俳優の佐藤浩市が１０日、脚本家・橋田壽賀子さん（２０２１年死去、享年９５）の名前を冠した第３４回橋田賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。昨年のＴＢＳ系連続ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（妻夫木聡主演）で、豪快さと人間味を兼ね備えた馬主を好演したことなどが評価された。橋田さんと生前ほとんど縁がなかったという佐藤は「一度、緑山（スタジオ）の廊下ですれ違った時に『あなた、あれ、すごく良かっ