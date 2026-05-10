明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、ジェフユナイテッド千葉とFC町田ゼルビアが対戦した。1試合消化が少ない3位町田は、わずかに可能性が残る逆転優勝へ、ラスト4試合全勝が必須。特別大会初の連勝を目指す千葉の敵地『フクダ電子アリーナ』に乗り込んだ一戦は、開始6分に町田が先制する。高い位置でイェンギがボールをカットし、ルーズボールを拾ったエリキが中央へ折り返すと、これにナ・サ