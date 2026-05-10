■全国の週間予報11日以降、西日本から北日本は、高気圧に覆われ、晴れる日が多い見込みです。朝はヒンヤリする日もありそうですが、日中は気温がぐんぐん上がり、各地で初夏の陽気が続くでしょう。地表付近は暑くなる一方、今週は中頃にかけて、上空に冷たい空気がとどまりそうです。関東付近は、週の中頃にかけて天気が変わりやすく、内陸や山沿いを中心に、急な雨の降りやすい天気が続きそうです。晴れると紫外線が非常に強い時