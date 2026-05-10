俳優の佐藤二朗（57）が9日放送のNHK Eテレ「スイッチインタビュー」（土曜後9・30）に出演。3月の第49回日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞した際に「素敵な先輩」からもらった言葉を明かした。映画「爆弾」での怪演が高く評価され昨年度の主要映画賞を総なめ。日本アカデミー賞を初受賞してからは「いまだに褒められる」と明かし、「その次の日はほぼ丸一日お祝いのメールの返信で、一生分褒められました」と振り返っ