俳優の小日向文世（７２）が１０日、脚本家・橋田壽賀子さん（２０２１年死去、享年９５）の名前を冠した第３４回橋田賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。昨年主演したＴＢＳ系ドラマ「わが家は楽し」を始め、テレビ朝日系「緊急取調室」、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」などでの巧みな演技が評価された。小日向は「わが家は楽し」の撮影現場を振り返り「連日、朝から夜まで現場にいらっしゃる（プロデューサーの