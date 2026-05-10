2023年11月に61歳で亡くなった「愛は勝つ」で知られるシンガー・ソングライターのKANさんの公式Xアカウントが、10日に「Happy Mother’s Day」と投稿した。母親と見られる女性と、パリの老舗キャバレー「ムーラン・ルージュ」の前での写真もアップされている。この投稿に「ハッピーKAN＆おKANですね」「ステキな写真です」「KANちゃんはお母上似なんですね！」などのコメントが寄せられている。KANさんは、23年3月に公式ホームペ