メ～テレ（名古屋テレビ） 大阪市のホテルで女性が殺害され、三重県四日市市の男が逮捕された事件で、男と女性は知人関係とみられることが分かりました。 逮捕された四日市市日永西の森雄靖容疑者（29）は8日夜、大阪市中央区難波のホテルで女性を殺害し、マイナンバーカードなどを奪った疑いが持たれています。 警察によりますと、遺体に目立った刺し傷などはなく、首の皮膚が変色していたというこ