メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県松阪市で登山に出かけたまま行方不明になっている63歳の男性の捜索が行われています。 警察によりますと、9日午後7時すぎ、志摩市に住む63歳の男性の家族から「登山に行って帰ってこない」と通報がありました。 男性は、9日朝、松阪市の池木屋山に向かい、駐車場に男性の車はありましたが男性と連絡が取れないということです。 10日午前5時ごろから松阪警察署の山岳警備隊や消