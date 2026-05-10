◇明治安田J1百年構想リーグ広島1―0G大阪（2026年5月10日パナスタ）GK大迫は5試合ぶりのシャットアウトでW杯メンバー入りへ最後のアピールに成功した。「先に動くのではなく打ってきたシュートに対して反応した」と前半39分にはG大阪FWデニス・ヒュメットのシュートを右手一本でセーブ。1対1のピンチを迎えた後半14分も体を張ってブロックした。「きょうは何としてでもゼロに抑えたいという気持ちが出せた。やるこ