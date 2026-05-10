タレント山崎怜奈（28）が、9日放送のTBSラジオの「サボリーノpresentsワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、アイドル活動と学業の両立を振り返った。13年に乃木坂46の2期生として加入。その後、グループの人気はうなぎ登りになり、大きな会場でのコンサートを開催するようになっていったという。大学受験と重なった時期は「大変でした」といい、受験勉強の期間中は「3カ月だけ」休んだという。「みん