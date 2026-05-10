サッカーのAQUAチャレンジカップ2026OFA第50回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）が10日に開幕し、OFA万博協会グラウンドなど府内各地で行われた。前回優勝のDREAMFCは初戦のリトルFCに快勝し、続く2戦目のFCおきつ戦は、相手チームの粘り強いディフェンスに苦戦するも、森一颯の直接FKが決まり辛くも振り切った。チビリンピック覇者・石切東FC1stや、アイリスFC住吉1st、セレッソ大阪U―12なども順当