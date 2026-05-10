◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）【牛島和彦 視点】巨人3番手で出てきたルーキーの田和は面白い。制球はアバウトで直球はシュート回転するのだが凄く力がある。直球は右打者の内側に食い込んできて、外角にはスライダー系。内外角を意識させておいて腕を振って投げる遅いシンカーがある。これで緩急がつけられている。6回、先頭の石伊への投球。初球はシュート回転しながら内角に食い込んでく