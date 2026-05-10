◇RIZIN.53皇治ー平本蓮（2026年5月10日GLION ARENA KOBE）格闘技イベント「RIZIN」は10日、「RIZIN.53」をGLION ARENA KOBEで開催。セミファイナルでは復帰した皇治（TEAM ONE）が平本蓮（剛毅會）と3分3Rボクシングルールのエキシビジョンマッチで対戦。約1年ぶりの復帰戦で3R戦い抜いて引き分けに終わった。この試合は3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで対戦した。1Rから被弾す