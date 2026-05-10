昨年前期に放送されたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』が『第34回橋田賞』橋田賞を受賞した。10日に都内で行われた授賞式には、制作統括の倉崎憲氏、チーフ演出の柳川強氏、脚本の中園ミホ氏が代表して登壇した。【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式本作は「漫画家・やなせたかしとその妻・小松暢をモデルに、激動の時代を共に生きた二人の物語を丁寧に紡ぎだした。自らの戦争の体験から“逆転しない正義”とは