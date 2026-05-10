イラン情勢をめぐり批判を繰り返すドイツに対し、アメリカのトランプ大統領が駐留部隊を「5000人以上削減する」と発言し、アメリカ軍と共存するドイツの町では動揺が広がっています。ドイツ西部の町・ラムシュタイン。人口およそ9000人の山あいの小さな町ですが、店の看板の多くはドイツ語ではなく英語表記で、どこかアメリカの町のような雰囲気が漂っています。その訳は…記者「今、アメリカ軍の軍用機が離陸しました。町の東側に