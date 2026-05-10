◇RIZIN.53平本蓮ー皇治（2026年5月10日GLION ARENA KOBE）格闘技イベント「RIZIN」は10日、「RIZIN.53」をGLION ARENA KOBEで開催。セミファイナルでは平本蓮（剛毅會）が皇治（TEAM ONE）と3分3Rボクシングルールのエキシビジョンマッチで対戦。約1年9カ月ぶりのリング復帰戦で3R引き分けに終わった。この試合は3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで対戦した。1R序盤からワンツー