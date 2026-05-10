千葉県内で玉ねぎの生産量第1位を誇る白子町で、「たまねぎ祭り」が行われました。きょう開かれた「白子たまねぎ祭り」。人気の新玉ねぎを求めて朝早くから多くの人で賑わいました。白子町は、千葉県内で玉ねぎの生産量が第1位で、味は辛みが少なく、濃厚な甘さが特徴です。きょうの「たまねぎ祭り」では、大ぶりな新玉ねぎが10キロ2000円で販売されました。「（Q.今日は何キロ買う予定？）210キロ。去年は目の前で売り切れちゃっ