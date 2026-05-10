2026年5月10日、グリオンアリーナ神戸で「RIZIN.53」が開催され、セミファイナルで平本蓮と皇治が激突。3ラウンドで決着つかず、規定によりドロー決着となった。【映像】平本、復帰戦で皇治とパンチの応酬3分3ラウンド、10オンスグローブ着用の無差別級"RIZINスタンディングバウト特別ルール"で行われたこの一戦は、前日計量で平本が79.85キロ、皇治が68.60キロと、実に11.25キロの体重差に。その際、平本が皇治を背後から蹴り