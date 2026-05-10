「お金に愛される人」とは、ただ収入が多い人のことではありません。お金を大切に扱い、感謝と節度を持ち、自分なりの価値観でお金と付き合える人のことです。つまり、お金に信頼されるような「人としての姿勢」を持っている人こそ、本当の意味でお金に愛される人。今回は、そんな人たちが実践している共通の習慣を5つにまとめてご紹介します。「お金に愛される人」の習慣1：自分軸を持ってお金を使うお金に愛される人は、「自分に