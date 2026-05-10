初夏を迎えた浙江省麗水市遂昌県で地元名物の長いちまき「遂昌長粽」の生産と販売がピークを迎えている。新華網が伝えた。端午節（端午の節句、今年は6月19日）前後には、遂昌県ではちまきを作る作業員が1300人以上になる。ちまき一つ当たり1．5元（約35円）の報酬を手にすることができ、作業員の日給は平均400〜500元（約9200〜1万1500円）に達する。2025年の「遂昌長粽」の注文数は900万本以上、売上高は1億8000万元（約41億4000