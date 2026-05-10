広島県広島市佐伯区の山あいに位置する湯来（ゆき）温泉は、広島市の中心部から車で約1時間という好アクセスにありながら、豊かな自然に囲まれた「広島の奥座敷」として古くから親しまれてきました。その歴史は約1500年前にさかのぼり、渓流のほとりで傷ついた白鷺が傷を癒やしているのを村人が発見したことが始まりと伝えられています。泉質は、単純弱放射能温泉（ラジウム泉）で、全国屈指のラドン含有量を誇るのが特徴。昭和30