ファミリーレストランの「ジョイフル」は、5月12日（火）15時00分〜6月9日（火）15時00分の期間、テレビアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションしたキャンペーン第2弾を、全国の店舗で実施する。【写真】ファン必見！秤金次をイメージした“スンドゥブチゲ”など新メニュー■全7種類のコラボメニューを用意今回コラボキャンペーン第2弾として開催されるのは、『呪術廻戦』の世界観が楽しめるメニューや注文特典が展開される期