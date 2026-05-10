９日午後、下仁田町で住宅など建物４棟を全焼する火事がありました。この火事で消防士など３人が軽いけがをしました。 １０日午後２時３０分ごろ、下仁田町下小坂のおがくず製造業里見国広さん４４歳方で、「おがくずのゴミを焼却炉で燃やしていたら燃え広がった」と１１９番通報がありました。 警察や消防が駆け付け、火は約３時間後に消し止められましたが、木造２階建ての瓦ぶき住宅と敷地内にある平屋建ての作業用建物、そ