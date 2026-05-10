［U-17アジア杯］日本２−１中国／５月９日／King Abdullah Sports City Pitch C Future現地５月９日、U-17アジアカップのグループステージ・第２節が行なわれ、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。カタール戦から先発メンバーを８名変更した日本は、初戦と同じく３−４−２−１でスタートしたものの、可変システムを採用してくる中国に序盤から手を焼いた。相手の基本布陣は４−４−２だが、攻撃時は左右のSBどちらかが高い位