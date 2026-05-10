2026年５月９日、ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で負傷。55分、ロングパスに反応した際に左太もも裏を押さえて自らプレーを中断すると、その３分後に交代した。この衝撃ニュースを受け、翌日の東京ダービーを視察した日本代表・森保一監督が三笘に言及した。 「まだ正確な情報、報告は受けてないです。どれくらいの回復期間を要する怪我なのかという点も、（代表）スタッフはまだ分からないと。軽傷を願って