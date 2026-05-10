柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で川崎フロンターレとホームで対戦。73分の細谷真大のゴールで１−０と勝利を収めた。６連敗と苦しむなかで、ついに手にした７試合ぶりの白星。リカルド・ロドリゲス監督は試合後のフラッシュインタビューで、「勝利するために苦しんだ試合でした」と語った。特に前半は苦しい時間が続いたという。川崎が予想外のシステム変更をしてきたことに対し、「対策