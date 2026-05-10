若い世代から核兵器廃絶を訴える「高校生平和大使」県内の選考会が始まりました。 牧千晴記者「私がいるのは第２９代高校生平和大使の選考会場です。会場の中から新たに３人が選ばれます」 「高校生平和大使」は核兵器廃絶や平和な世界の実現を若い世代から訴えようと毎年全国から選出されるものです。 会場には第２８代高校生平和大使も駆けつけ、応募者約５０人にエールを送りました。 第２８代高校生平和大使 中