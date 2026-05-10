御船町では10日、年に一度しか見られないことから“幻の滝”と呼ばれる「七滝（ななたき）」が出現し、訪れた人たちに豪快な姿を見せました。 御船町にあるこの滝は、川の上流で水力発電用に取水されているため、普段は水の流れがほとんどありません。 しかし、毎年一度だけ、5月に行われる「滝まつり」にあわせて放水が行われると、滝が出現することから“幻の滝”と呼ばれています。高さ約40メートルから七段にわたって