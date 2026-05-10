◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）がリーグ最速の10号に到達した。「なかなか打てるボールも来ない感じでしたけど、あそこで打てて良かった」1点リードで迎えた6回1死無走者の3打席目。カウント2―1からの4球目、石田裕の外角へ沈むシンカーを捉えた。浜風にも乗せてグングンと伸びた打球はバックスクリーン左へ着弾した。この3連戦では初回から勝負を避けられる場面もあっ