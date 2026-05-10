俳優の佐藤浩市（65）が10日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席した。優れたテレビ番組や放送関係者が顕彰される賞で、TBSドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」、フジテレビ「119エマージェンシーコール」などでの活躍が評価された。「ザ・ロイヤルファミリー」はドラマとしては異例となる競馬界を舞台にした作品。佐藤は競馬について「ほとんどの皆さんが存じ上げているものではあるけど、実際に踏み入れるのはごくわず